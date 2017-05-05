С начала года Украина импортировала вдвое больше вина, чем отправила на экспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украина в январе-апреле 2017 импортировала 12 млн литров вина на общую сумму 23,4 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.
Основным импортером вина в Украину остается Италия. Так, из Италии в январе-апреле этого года было импортировано вина на 6 млн долл.
Второе место в списке стран-импортеров вина в Украину занимает Грузия.
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Из Грузии за 4 месяца этого года было импортировано вина на общую сумму 3,4 млн долл.
Франция занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украине. Импорт вина из Франции по итогам января-апреля составил 3,2 млн долл.
Отмечается, что с других стран в течение отчетного периода было импортировано вина на 10,6 млн долл.
Отметим, что экспорт украинских вин за границу в январе-апреле 2017 года составил 12 млн долл., что вдвое меньше, чем импорт.
Напомним, как сообщал УНН, украинцы стали потреблять больше пива и вина.
Также напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, отечественное виноделие имеет хорошие шансы выхода на международную арену.
“Отмечу, что отечественное виноделие имеет хорошие шансы к развитию и выходу на международную арену. В случае государственной поддержки этого процесса хотя бы на уровне той же налоговой политики — наша должна отрасль может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Некоторые наши вина по качеству уже не уступают "иностранцам". "Коктебель", например представляет довольно качественные сортовые вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Поэтому эксперты действительно сходятся во мнении, что этот рынок "обречен" на успех, однако для этого требуется время и понимание со стороны регуляторов рынка”, — подчеркнула она.