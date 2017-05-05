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З початку року Україна імпортувала вдвічі більше вина, ніж відправила на експорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Україна у січні-квітні 2017 року імпортувала 12 млн літрів вина на загальну суму 23,4 млн дол. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.

З початку року Україна імпортувала вдвічі більше вина, ніж відправила на експорт

Основним імпортером вина в Україну лишається Італія. Так, з Італії у січні-квітні цього року було імпортовано вина на 6 млн дол.

Друге місце у списку країн-імпортерів вина в Україну посідає Грузія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На українському ринку зростає кількість псевдо-імпортного вина - О.Безуглий

З Грузії за 4 місяці цього року було імпортовано вина на загальну суму 3,4 млн дол.

Франція посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів вина в Україну. Імпорт вина із Франції за підсумками січня-квітня становив 3,2 млн дол.

Зазначається, що із інших країн протягом звітного періоду було імпортовано вина на 10,6 млн дол.

Відзначимо, що експорт українських вин за кордон в січні-квітні 2017 року становив 12 млн дол, що вдвічі менше, аніж імпорт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українці почали споживати більше пива та вина.

Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, вітчизняне виноробство має гарні шанси виходу на міжнародну арену.

“Відзначу, що вітчизняне виноробство має гарні шанси до розвитку і виходу на міжнародну арену. У разі державної підтримки цього процесу хоча б на рівні тієї ж податкової політики — наша винна галузь може конкурувати за споживача і з грузинським, і з італійським виробником. Деякі наші вина за якістю вже не поступаються "іноземцям“. "Коктебель“, наприклад представляє досить якісні сортові вина "Мерло“, "Каберне“, "Шардоне“. Тож експерти дійсно сходяться у думці, що цей ринок "приречений“ на успіх, проте для цього потрібен час і розуміння збоку регуляторів ринку”, — наголосила вона.

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