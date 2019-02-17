С начала года в Киевской области обнаружено восемь неопознанных трупов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. С начала 2019 году в Киевской области обнаружено восемь неопознанных трупов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в управлении информационно-аналитической поддержке Главного управления Национальной полиции в Киевской области
"В информационной подсистемы "Пізнання" информационно-телекоммуникационной системы Национального портала Национальной полиции подразделениями полиции области поставлено на учет неопознанных трупов (...) в 2019 (по состоянию на 14.02.2019) - 8 (трупов - ред.)", - говорится в ответе на запрос.
Всего в Киевской области по состоянию на 14 февраля 2019 с начала года учтено 3449 умерших.
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