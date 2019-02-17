З початку року у Київській області виявлено вісім невпізнаних трупів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. З початку 2019 року в Київській області виявлено вісім невпізнаних трупів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції в Київській області
“До інформаційної підсистеми „Пізнання“ інформаційно-телекомунікаційної системи Національного порталу Національної поліції підрозділами поліції області поставлено на облік невпізнаних трупів (...) у 2019 (станом на 14.02.2019) — 8 (трупів - ред.)”, — йдеться у відповіді на запит.
Всього, в Київській області станом на 14 лютого 2019 року з початку року обліковано 3449 померлих осіб.
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