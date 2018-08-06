С начала года в Киеве отравились более 2 тыс. человек

"В целом в 2018 году, острыми кишечными инфекциями переболел 2051 киевлянин, из них 49,5% составляли дети. И хотя уровень заболеваемости на 13,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, это отнюдь не успокаивает, ведь заболеваемость все равно остается высокой", - говорится в сообщении.



Отметим, количество отравленных шаурмой в Киеве возросло до 93 человек.



Напомним, по результатам проверок точек с шаурмой было обнаружено 21 нарушение законодательства о пищевых продуктах. Нарушения касались отсутствия маркировки на сырье, отсутствие личных медицинских книжек, несоблюдение санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов и документов о регистрации мощностей.



