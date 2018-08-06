З початку року у Києві отруїлися понад 2 тис. людей

"Загалом у 2018 році, на гострі кишкові інфекції перехворів 2051 киянин, з них 49,5% складали діти. І хоча рівень захворюваності на 13,8% менше показників аналогічного періоду минулого року, це аж ніяк не заспокоює, адже захворюваність все одно залишається високою", - йдеться у повідомленні.



Зазначимо, кількість отруєних шаурмою у Києві зросла до 93 осіб.



Нагадаємо, за результатами перевірок точок з шаурмою було виявлено 21 порушення законодавства про харчові продукти. Порушення стосувалися відсутності маркування на сировині, відсутності особистих медичних книжок, недотримання санітарних та гігієнічних норм, відсутності або непред’явлення дозволів на встановлення МАФів та документів щодо реєстрації потужностей.



