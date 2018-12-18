С начала года СБУ обнаружила всего 12 диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В совершении диверсии сообщено о подозрении с начала года 12 лицам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответе на информационный запрос УНН.
"Сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины, осуществлено 12 лицам. В суд направлено 8 обвинительных актов", - говорится в ответе.
Напомним, как сообщал УНН, с начала 2018 Службой безопасности Украины осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, 4 лицам
В то же время, 46 лицам сообщено о подозрении в совершении государственной измены.