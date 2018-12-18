З початку року СБУ виявила всього 12 диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У вчиненні диверсії повідомлено про підозру з початку року 12 особам. Про це повідомила Служба безпеки України у відповіді на інформаційний запит УНН.
“Повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу України, здійснено 12 особам. До суду скеровано 8 обвинувальних актів”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, з початку 2018 року Службою безпеки України здійснено повідомлення про підозру у скоєнні злочину передбаченого статтею 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, 4 особам
Водночас, 46 особам повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.