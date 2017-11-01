С начала года нарушители прав потребителей были оштрафованы на 100 тысяч грн

По итогам проверок на нарушителей действующего законодательства было составлено более 820 предписаний.

"Всего Госпродпотребслужбой в течение 9-ти месяцев текущего года в сфере безопасности пищевых продуктов проверено 2993 оператора рынка, за выявленные нарушения 562 человека подверглись штрафам на общую сумму 102 тысячи грн, составлено 928 предписаний", - говорится в сообщении

Напомним, в Украине участились случаи массовых отравлений.

Так, показатель пищевых отравлений по стране в этом году превышает прошлогодние данные более чем на 40%



При этом дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.

По мнению ряда екcпертив, частые вспышки массовых отравлений является следствием неэффективной работы Держпродспоживслужбы.

"Ежедневно полиция, органы ДСНС и больницы фиксируют вспышки острых кишечных заболеваний абсолютно в разных регионах нашей страны. По сути, это те страшные последствия, о которых раньше наших реформаторов предупреждали специалисты. Это было как раз тогда, когда принимались решения о ликвидации ветслужбы, санэпидслужбы, когда ломали, но ничего не строили взамен. Сегодня, Госпродпотребслужба - продукт недореформ. В силу отсутствия надлежащей компетенции, этот орган просто не в состоянии гарантировать украинцам безопасность. Более того, злую шутку с нами также играет и мораторий на проверки, порождает вседозволенность и безнаказанность", - считает нардеп С.Тригубенко.

Добавим, что почти половину прошлогоднего аграрного бюджета страны потратили на содержание Госпродпотребслужбы (около 770 млн грн - ред.)