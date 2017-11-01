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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39007 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101944 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155630 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116137 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116294 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112433 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104191 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

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С начала года нарушители прав потребителей были оштрафованы на 100 тысяч грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. За 9 месяцев этого года Госпродпотребслужба проверила почти 3000 операторов рынка относительно безопасности пищевых продуктов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

 

По итогам проверок на нарушителей действующего законодательства было составлено более 820 предписаний.

"Всего Госпродпотребслужбой в течение 9-ти месяцев текущего года в сфере безопасности пищевых продуктов проверено 2993 оператора рынка, за выявленные нарушения 562 человека подверглись штрафам на общую сумму 102 тысячи грн, составлено 928 предписаний", - говорится в сообщении

Напомним, в Украине участились случаи массовых отравлений.

Так, показатель пищевых отравлений по стране в этом году превышает прошлогодние данные более чем на 40%

При этом дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.

По мнению ряда екcпертив, частые вспышки массовых отравлений является следствием неэффективной работы Держпродспоживслужбы.

"Ежедневно полиция, органы ДСНС и больницы фиксируют вспышки острых кишечных заболеваний абсолютно в разных регионах нашей страны. По сути, это те страшные последствия, о которых раньше наших реформаторов предупреждали специалисты. Это было как раз тогда, когда принимались решения о ликвидации ветслужбы, санэпидслужбы, когда ломали, но ничего не строили взамен.  Сегодня, Госпродпотребслужба - продукт недореформ. В силу отсутствия надлежащей компетенции, этот орган просто не в состоянии гарантировать украинцам безопасность. Более того, злую шутку с нами также играет и мораторий на проверки, порождает вседозволенность и безнаказанность", - считает нардеп С.Тригубенко.

Добавим, что почти половину прошлогоднего аграрного бюджета страны потратили на содержание Госпродпотребслужбы (около 770 млн грн - ред.)

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