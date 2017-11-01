З початку року порушників прав споживачів було оштрафовано на 100 тисяч грн

За підсумками перевірок на порушників чинного законодавства було складено понад 820 приписів.

"Всього Держпродспоживслужбою протягом 9-ти місяців поточного року у сфері безпечності харчових продуктів перевірено 2993 оператори ринку, за виявлені порушення 562 особи було піддано штрафу на загальну суму 102 тис. грн, складено 928 приписів", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки масових отруєнь.

Так, показник харчових отруєнь по країні цього року перевищує минулорічні дані більш ніж на 40%



При цьому діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих.

На переконання низки екcпертів, часті спалахи масових отруєнь є наслідком неефективної роботи Держпродспоживслужби.

"Щодня поліція, органи ДСНС і лікарні фіксують спалахи гострих кишкових захворювань абсолютно в різних регіонах нашої країни. По суті, це ті страшні наслідки, про які раніше наших реформаторів попереджали фахівці. Це було як раз тоді, коли приймалися рішення про ліквідацію ветслужби, санепідслужби, коли ламали, але нічого не будували натомість.

Сьогодні, Держпродспоживслужба - продукт недореформ. В силу відсутності належної компетенції, цей орган просто не в змозі гарантувати українцям безпеку. Більш того, злий жарт з нами також грає і мораторій на перевірки, що породжує вседозволеність і безкарність", - вважає нардеп С.Тригубенко.

Додамо, що майже половину минулорічного аграрного бюджету країни витратили на утримання Держпродспоживслужби (близько 770 млн. грн. - ред.)