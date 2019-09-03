С начала года подешевели курятина и яйца

В частности, упали цены на курятину - на 17,8%. При этом, подорожала говядина и свинина - на 9,2% и 10,5% соответственно.

На сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев - 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины украинцам обойдется в 114,9 грн и 139,4 грн соответственно.

Другие продукты питания из перечня социальных существенно выросли в цене.

Сахар подорожал на 17,9% до 18 грн за кг, хлеб ржаной - на 16,3% до 30 грн за кг, хлеб пшеничный на 50,1% до 40,6 грн за кг, мука на 13,4% до 15 2 грн за кг, колбасы на 16,08% до 200 грн за кг.

Незначительно, но подешевело сало - на 1,9% до 128,4 грн за кг, масло на 0,6% до 203,8 грн за кг. Существенно подешевел лук - на 55,1% до 8,2 грн за кг, капуста на 64,7% до 9,1 грн за кг, свекла на 52,3% до 6,6 грн за кг.

Ранее УНН сообщал, что курятина в Украине дешевле, чем в Польше.

В прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями.

ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров курятины возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Его доля в общем объеме экспорта Украины составляет 88%.