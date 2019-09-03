З початку року подешевшали курятина та яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. З початку року в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 3 вересня, передає УНН.
Зокрема, впали ціни на курятину — на 17,8%. При цьому, подорожчала яловичина та свинина — на 9,2% та 10,5% відповідно.
Станом на сьогодні курятина є найдоступнішим м'ясом для українців – 91,9 грн за кг. Кілограм свинини та яловичини українцям обійдеться у 114,9 грн та 139,4 грн відповідно.
Інші продукти харчування з переліку соціальних суттєво зросли в ціні.
Цукор подорожчав на 17,9% до 18 грн за кг, хліб житній — на 16,3% до 30 грн за кг, хліб пшеничний на 50,1% до 40,6 грн за кг, борошно на 13,4% до 15,2 грн за кг, ковбаси на 16,08% до 200 грн за кг.
Незначно, але подешевшало сало — на 1,9% до 128,4 грн за кг, масло на 0,6% до 203,8 грн за кг. Суттєво подешевшала цибуля — на 55,1% до 8,2 грн за кг, капуста на 64,7% до 9,1 грн за кг, буряк на 52,3% до 6,6 грн за кг.
Раніше УНН повідомляв, що курятина в Україні дешевша, ніж у Польщі.
Нагадаємо, минулого року курятина була м’ясом №1 в Україні за популярністю серед українців. Зазначимо, що цей вид м’яса на 100% забезпечується вітчизняними виробниками.
ТОП-5 найбільших виробників і експортерів курятини очолює "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба). Його частка у загальному обсязі експорту України сягає 88%.