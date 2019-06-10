С начала года на железнодорожных объектах в Украине травмировались 238 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. С начала года из-за нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта Украины травмированы 238 человек, из которых 153 - смертельно. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця", передает УНН.
"Всего с начала года за нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта Украины травмированы 238 человек, из них 153 - смертельно. За соответствующий период 2018 года были травмированы 247 посторонних лиц, из них 138 - смертельно", - говорится в сообщении.
Напомним, на станции "Борщаговка" в Киеве мужчина, переходя пути в наушниках, попал под колеса поезда.