С начала года на железнодорожных объектах в Украине травмировались 238 человек

"Всего с начала года за нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта Украины травмированы 238 человек, из них 153 - смертельно. За соответствующий период 2018 года были травмированы 247 посторонних лиц, из них 138 - смертельно", - говорится в сообщении.

Напомним, на станции "Борщаговка" в Киеве мужчина, переходя пути в наушниках, попал под колеса поезда.