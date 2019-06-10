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З початку року на залізничних об’єктах в Україні травмувалися 238 осіб

З початку року на залізничних об’єктах в Україні травмувалися 238 осіб

Київ • УНН

 • 7982 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. З початку року через порушення правил безпеки на об’єктах залізничного транспорту України травмовано 238 осіб, з яких 153 – смертельно. Про це повідомили у прес-службі АТ "Укрзалізниця", передає УНН.

"Загалом з початку року через порушення правил безпеки на об’єктах залізничного транспорту України травмовано 238 осіб, з них 153 – смертельно. За відповідний період 2018 року було травмовано 247 сторонніх осіб, з них 138 – смертельно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на станції "Борщагівка" у Києві чоловік, переходячи колії у навушниках, потрапив під колеса поїзда.

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