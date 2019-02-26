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С начала года на счета ликвидируемых банков поступило 345,6 млн грн

С начала года на счета ликвидируемых банков поступило 345,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8502 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. По январе 2019 на счета ликвидируемых банков поступило 345,6 млн грн, из них 261,3 млн грн - от продажи активов этих банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

"За январь 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 345,6 млн грн, из них 261,3 млн грн - от продажи активов этих банков. По объемам поступлений от реализации активов по итогам января 2019 лидировали", - говорится в сообщении.

ПАО "Банк" Финансы и кредит "- 10,3 млн грн;
ПАО "Брокбизнесбанк" - 29,2 млн грн;
ПАО "АКБ" Киев "- 34,4 млн грн;
АО "Дельта Банк" - 28,6 млн грн;
ПАО "Банк Камбио" - 12,6 млн грн;
ПАО "КБ" Надра "- 66,4 млн грн;
ПАО "Диамантбанк" - 11,0 млн грн;
АО "Родовид банк" - 33,0 млн грн;

"Из всех поступлений по итогам января 2018 года 68,3 млн грн получено от погашения кредитов; 3,7 млн грн - от погашения ценных бумаг; 12,3 млн грн - от аренды имущества", - добавили в фонде.

Средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков. Сумма акцептованных требований кредиторов по состоянию на 01.02.2019 составляет 265 764,15 млн грн, из них на данный момент вообще погашена кредиторских требований на 34 890,11 млн грн. При этом остаток общего долга перед обеспеченными кредиторами на 01.02.2019 составляет 35 924,3 млн грн: всего таким кредиторам выплачено 8 399,2 млн грн, из которых 266,2 млн грн - в течение января 2019

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, на этой неделе представления на продажу активов банков, которые ликвидируются, на общую сумму 5,33 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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