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З початку року на рахунки ліквідовуваних банків надійшло 345,6 млн грн

З початку року на рахунки ліквідовуваних банків надійшло 345,6 млн грн

Київ • УНН

 • 8504 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. За січень 2019 р. на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 345,6 млн грн, із них 261,3 млн грн — від продажу активів цих банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФГВФО.

“За січень 2019 р. на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 345,6 млн грн, із них 261,3 млн грн — від продажу активів цих банків. За обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками січня 2019 року лідирували”, — йдеться у повідомленні.

ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” — 10,3 млн грн;
ПАТ “Брокбізнесбанк” — 29,2 млн грн;
ПАТ “АКБ “Київ” — 34,4 млн грн;
АТ “Дельта Банк” — 28,6 млн грн;
ПАТ “Банк Камбіо” — 12,6 млн грн;
ПАТ “КБ “Надра” — 66,4 млн грн;
ПАТ “Діамантбанк” — 11,0 млн грн;
АТ “Родовід банк” — 33,0 млн грн;

“Із усіх надходжень за підсумками січня 2018 року 68,3 млн грн отримано від погашення кредитів; 3,7 млн грн — від погашення цінних паперів; 12,3 млн грн — від оренди майна”, — додали у фонді.

Кошти, отримані від управління та продажу активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків. Сума акцептованих вимог кредиторів станом на 01.02.2019 становить 265 764,15 млн грн, із них на цей час загалом погашено кредиторських вимог на 34 890,11 млн грн. При цьому залишок загального боргу перед забезпеченими кредиторами на 01.02.2019 становить 35 924,3 млн грн: загалом таким кредиторам виплачено 8 399,2 млн грн, із яких 266,2 млн грн — упродовж січня 2019 р.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, цього тижня вистави на продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 5,33 млрд грн.

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