З початку року на рахунки ліквідовуваних банків надійшло 345,6 млн грн

КИЇВ. 26 лютого. УНН. За січень 2019 р. на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 345,6 млн грн, із них 261,3 млн грн — від продажу активів цих банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФГВФО.