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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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С начала года в Одесской области изъяли фальсифицированной водки почти на четверть миллиарда гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. С начала 2017 года оперативными подразделениями фискальной службы Одесской области из незаконного оборота изъято ликеро-водочных напитков на 236 млн грн. Об этом сообщает фискальная служба области, передает УНН.

Так, с начала текущего года оперативными подразделениями фискальной службы области в рамках операций "Акциз" и "Рубеж" из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму 352 млн грн.

"Из них 236 млн грн - это стоимость почти 1,2 млн дал изъятых ликероводочных напитков", - говорится в сообщении.

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"Применение этой сомнительной продукции, изготовление которой осуществлялось в антисанитарных условиях, без соблюдения технологических норм могло нанести вред здоровью граждан и привести к летальному исходу", - подчеркнул начальник ГУ ДФС в Одесской области Глеб Милютин.

Кроме того, с начала года правоохранителями пресечена деятельность 8-ми подпольных цехов по производству алкоголя, изъято 58 транспортных средств и 76 тонн горюче-смазочных материалов.

Напомним, по данным журналиста О.Дубинского, ТОП-чиновники, обеспечивающие работу нелегалов алкогольного рынка, ежемесячно зарабатывают около 9 млн долларов.

По данным ДФС в течение 7 месяцев 2017 года наибольшее количество незаконных производств алкогольных напитков было обнаружено в Запорожской и Львовской областях - 7 и 6 случаев соответственно.

Добавим, что за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза. Объемы теневого рынка тем временем выросли и достигают около 60-70%.

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