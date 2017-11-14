З початку року на Одещині вилучили фальсифікованої горілки на майже чверть мільярда гривень

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. З початку 2017 року оперативними підрозділами фіскальної служби Одеської області із незаконного обігу вилучено лікеро-горілчаних напоїв на 236 млн грн. Про це повідомляє фіскальна служба області, передає УНН.

Так, з початку поточного року оперативними підрозділами фіскальної служби області в рамках операцій "Акциз" та "Рубіж" з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 352 млн грн.

"З них, 236 млн грн - це вартість майже 1,2 млн дал вилучених лікеро-горілчаних напоїв", - йдеться у повідомленні.

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"Вживання цієї сумнівної продукції, виготовлення якої здійснювалося в антисанітарних умовах, без додержання технологічних норм могло завдати шкоди здоров’ю громадян та призвести до летальних випадків", - підкреслив начальник ГУ ДФС в Одеській області Глеб Мілютін.

Крім того, з початку року правоохоронцями припинено діяльність 8-ми підпільних цехів з виробництва алкоголю, вилучено 58 транспортних засобів і 76 тон паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, за даними журналіста О.Дубинського, ТОП-чиновники, що забезпечують роботу нелегалів алкогольного ринку, щомісяця заробляють близько 9 млн доларів.

За даними ДФС протягом 7 місяців 2017 року найбільшу кількість незаконних виробництв алкогольних напоїв було виявлено в Запорізькій і Львівській областях - 7 і 6 випадків відповідно.

Додамо, що за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази. Обсяги тіньового ринку тим часом виросли і досягають близько 60-70%.

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