С начала года в Украине только 28% детей прошли вакцинацию против кори, краснухи и паротита
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. С начала года, по состоянию на 1 июня, только 28,3% детей в Украине прошли вакцинацию против кори, краснухи и паротита. Прогнозируется, что к концу года этот показатель достигнет 67,9%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
"По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%", - говорится в сообщении.
Так, за 5 месяцев 2019 года вакциной КПК было привито 41,9% детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%.
"Вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной. Любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций", - добавляется в сообщении.
Напомним, за год показатель иммунизации в Украине снизился с 20 до 40%.