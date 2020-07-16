З початку року в Україн лише 28% дітей пройшли вакцинацію проти кору, краснухи та паротиту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку року, станом на 1 червня, лише 28,3% дітей в Україні пройшли вакцинацію проти кору, краснухи та паротиту. Прогнозується, що до кінця року цей показник сягне 67,9%. Про це повідомляє УНН із посилання на дані Центру громадського здоров’я.
"Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%", - сказано у повідомленні.
Так, за 5 місяців 2019 вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей до року. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.
"Вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, за рік показник імунізації в Україні знизився від 20 до 40%.