С начала года в Украину не пустили 8 тыс. иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала этого года Госпогранслужба не пустила на территорию Украины 8000 иностранцев. Об этом журналисту УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Всего с начала года во въезде в Украину отказано 8 тыс. иностранцам", - сообщил Слободян.
По его словам, Госпогранслужба продолжает выполнять обязательства в контексте усиленного контроля за въездом иностранцев на территорию Украины.
Как сообщал УНН, в течение последней недели правоохранители привлекли к ответственности более 360 незаконных мигрантов и лиц, которые незаконно находились на территории Украины.
Напомним, в 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов.