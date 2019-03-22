С начала года в Украину не пустили 8 тыс. иностранцев

"Всего с начала года во въезде в Украину отказано 8 тыс. иностранцам", - сообщил Слободян.



По его словам, Госпогранслужба продолжает выполнять обязательства в контексте усиленного контроля за въездом иностранцев на территорию Украины.



Как сообщал УНН, в течение последней недели правоохранители привлекли к ответственности более 360 незаконных мигрантов и лиц, которые незаконно находились на территории Украины.



Напомним, в 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов.