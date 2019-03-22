З початку року до України не впустили 8 тис. іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Від початку цього року Держприкордонслужба не впустила на територію Україну 8 000 іноземців. Про це журналісту УНН розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
“Всього з початку року у в’їзді в Україні відмовлено 8 тис. іноземцям”, - повідомив Слободян.
За його словами, Держприкордонслужба продовжує виконувати зобов’язання в контексті посиленого контролю за в’їздом іноземців на територію України.
Як повідомляв УНН, впродовж останнього тижня правоохоронці притягнули до відповідальності понад 360 незаконних мігрантів та осіб, які незаконно перебували на території України.
Нагадаємо, у 2018 році в Києві виявили рекордну кількість нелегальних мігрантів.