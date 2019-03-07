С начала года государство получило от малой приватизации 150 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За первые два месяца 2019 года от малой приватизации поступило в государственный бюджет уже 150 млн грн. Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За два месяца года от малой приватизации поступило уже 150 млн грн. Начавшаяся в прошлом году приватизация по новому закону набирает обороты", - написал Трубаров.
Он уточнил, что за 2016 год поступил 171 млн грн, за 2017-й - 135 млн грн, за 2018-й - 215 млн грн.
Как сообщал УНН, в Министерстве финансов заявили о чрезвычайно низких поступлениях от приватизации в 2018 году.
В прошлом году в Украине вступил в силу новый закон о приватизации.