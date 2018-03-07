Набув чинності новий закон про приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Набув чинності Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна" № 2269-VІІІ ухвалений 18 січня 2018 року, передає УНН.
Зазначимо, цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.
Закон спрощує класифікацію об'єктів приватизації на об'єкти малої і великої приватизації. Також закон розширює перелік об’єктів, які підлягають приватизації. Змінюється підхід до визначення об’єкта великої чи малої приватизації: якщо вартість активів підприємства протягом останнього року перевищила 250 млн гривень, то це великий об'єкт приватизації, який буде продаватися з залученням радника. Якщо ж вартість активів менше 250 млн гривень – це об’єкт малої приватизації і продаж відбуватиметься на електронних платформах.
Раніше повідомлялось, Президент України Петро Порошенко на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію.
Нагадаємо, за словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова велика приватизація розпочнеться з Одеського припортового заводу.