Вступил в силу новый закон о приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Вступил в силу Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" № 2269-VІІІ принятый 18 января 2018, передает УНН.
Отметим, этот Закон регулирует правовые, экономические и организационные основы приватизации государственного и коммунального имущества и имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым.
Закон упрощает классификацию объектов приватизации на объекты малой и большой приватизации. Также закон расширяет перечень объектов, подлежащих приватизации. Меняется подход к определению объекта большой или малой приватизации: если стоимость активов предприятия в течение последнего года превысила 250 млн гривен, то это большой объект приватизации, который будет продаваться с привлечением советника. Если же стоимость активов меньше 250 млн гривен - это объект малой приватизации и продажа будет происходить на электронных платформах.
Ранее сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко на Нацсовет реформ подписал закон о приватизации.
Напомним, по словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова большая приватизация начнется с Одесского припортового завода.