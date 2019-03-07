З початку року держава отримала від малої приватизації 150 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За перші два місяці 2019 року від малої приватизації надійшло до державного бюджету вже 150 млн грн. Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За два місяці року від малої приватизації надійшло вже 150 млн грн. Розпочата минулого року приватизація за новим законом набирає обертів", - написав Трубаров.
Він уточнив, що за 2016 рік надійшов 171 млн грн, за 2017-й - 135 млн грн, за 2018-й - 215 млн грн.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві фінансів заявили про надзвичайно низькі надходження від приватизації у 2018 році.
Нагадаємо, минулого року в Україні набув чинності новий закон про приватизацію.