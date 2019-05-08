С начала проведения ООС погибло 102 военнослужащих Вооруженных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала проведения операции Объединенных сил погибло 102 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в ответе военной части А0135 на запрос журналиста УНН.
"С начала проведения ООС погибло 102 военнослужащих Вооруженных сил Украины (женщин - 2, мужчин - 100, медиков - 4, саперов - 2)", - говорится в ответе.
Согласно данным, были ранены 759 военнослужащих ВСУ: 7 женщин и 752 мужчин, ранения получили 20 медиков.
Как сообщал УНН, с начала операции Объединенные силы вернули под контроль правительства около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта на Донбассе, уменьшили потери личного состава.
Напомним, 30 апреля 2018 формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.