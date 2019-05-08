З початку проведення ООС загинуло 102 військовослужбовці Збройних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. З початку проведення операції Об’єднаних сил загинуло 102 військовослужбовці Збройних сил України. Про це йдеться у відповіді військової частини А0135 на запит журналіста УНН.
"З початку проведення ООС загинуло 102 військовослужбовці Збройних сил України (жінок – 2, чоловіків - 100, медиків - 4, саперів - 2)", - сказано у відповіді.
Згідно з даними, було поранено 759 військовослужбовців ЗСУ: 7 жінок і 752 чоловіків, поранення отримали 20 медиків.
Як повідомляв УНН, з початку операції Об’єднані сили повернули під контроль уряду близько 24 квадратних км території, в тому числі три населені пункти на Донбасі, зменшили втрати особового складу.
Нагадаємо, 30 квітня 2018 року формат АТО змінився на операцію Об’єднаних сил.