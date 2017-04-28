С начала суток в зоне АТО погибли два украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО погибли двое украинских военных, еще пятеро военных получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 31 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня в ответ. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще пять защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе погиб военнослужащий.