З початку доби в зоні АТО загинуло двоє українських військових

“Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Сил АТО. З початку доби ворог 31 раз відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. Два військовослужбовці Збройних Сил України загинули, ще п’ять захисників отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі загинув військовослужбовець.