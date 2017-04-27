С начала суток в зоне АТО ранен один военный - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В течение сегодняшнего дня боевики 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате обстрелов один военнослужащий был ранен. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 19 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что на приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного.
"С 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и противотанковых гранатометов бил по защитникам Марьинки. Опорные пункты вблизи Красногоровки враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из стрелкового оружия бил по защитниках Гнутово. Вблизи Павлополь и Марьинки действовали вражеские снайперы", - отметили в штабе.
Также сообщается, что на донецком направлении, с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции рядом с Авдеевкой. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Троицкого и Каменки бил из крупнокалиберных пулеметов.
"На луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из гранатометов различных систем били по опорным пунктам в районе станицы Луганской и Сизого. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции рядом Валуйского", - отметили в сообщении.
Также в штабе отметили, что один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения.
Напомним, вчера, 26 апреля, боевики из минометов калибра 82-мм обстреляли Авдеевку и Верхоторецьк.