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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З початку доби в зоні АТО поранено одного військового - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Впродовж сьогоднішнього дня бойовики 19 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, внаслідок обстрілів одного військовослужбовця було поранено. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.

З початку доби в зоні АТО поранено одного військового - штаб

“Російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій Сил АТО. З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що на приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції морських піхотинців у районі Водяного.

“З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та протитанкових гранатометів гатив по оборонцях Мар’їнки. Опорні пункти поблизу Красногорівки ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Зі стрілецької зброї бив по захисниках Гнутового. Поблизу Павлополя та Мар’їнки діяли ворожі снайпери”, — зазначили у штабі.

Також повідомляється, що на донецькому напрямку, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстрілював позиції поруч Авдіївки. По опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Троїцького та Кам’янки гатив з великокаліберних кулеметів.

“На луганському напрямку, підрозділи російсько-окупаційних військ з гранатометів різних систем били по опорних пунктах в районі станиці Луганської та Сизого. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції поруч Валуйського”, — відзначили у повідомленні.

Також у штабі наголосили, що один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, бойовики з мінометів калібру 82-мм обстріляли Авдіївку та Верхоторецьк.

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