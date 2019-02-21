С начала суток в ООС не зафиксировано никаких враждебных обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Защитники Украины контролируют обстановку", - сказал Гуцуляк.
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Ранее УНН сообщал, 20 февраля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.