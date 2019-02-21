З початку доби в ООС не зафіксовано жодних ворожих обстрілів

КИЇВ. 21 лютого. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.