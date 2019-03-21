С начала суток в зоне ООС зафиксировано два враждебных обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С начала этого периода по состоянию на 12:00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано два враждебных обстрела, оба с применением минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
Так, враждебные обстрелы зафиксировано в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север".
Сообщается, что противник открыл огонь в 07.30 из минометов калибра 82 мм (с расходом восемь боеприпасов), БМП и гранатометов неподалеку н.п. Хутор Вольный.
Кроме того, с начала суток противник открыл огонь в сторону опорных пунктов украинских войск в районе н.п. Золотое-4 с применением минометов 82-го калибра и СПГ.
В обоих случаях украинские военные ответили противнику плотным огнем с применением вооружения БМП и гранатометов.
Потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет.
Напомним, за минувшие сутки в районе проведения ООС противник совершил 11 обстрелов.