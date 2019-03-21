С начала суток в зоне ООС зафиксировано два враждебных обстрела

Так, враждебные обстрелы зафиксировано в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север".

Сообщается, что противник открыл огонь в 07.30 из минометов калибра 82 мм (с расходом восемь боеприпасов), БМП и гранатометов неподалеку н.п. Хутор Вольный.



Кроме того, с начала суток противник открыл огонь в сторону опорных пунктов украинских войск в районе н.п. Золотое-4 с применением минометов 82-го калибра и СПГ.



В обоих случаях украинские военные ответили противнику плотным огнем с применением вооружения БМП и гранатометов.

Потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет.



Напомним, за минувшие сутки в районе проведения ООС противник совершил 11 обстрелов.