З початку доби у зоні ООС зафіксовано два ворожі обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З початку цієї доби станом на 12:00 в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано два ворожі обстріли, обидва із застосуванням мінометів. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
Так, ворожі обстріли зафіксовано у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Повідомляється, що противник відкрив вогонь о 07.30 з мінометів калібру 82 мм (з витратою вісім боєприпасів), БМП та гранатометів неподалік н.п. Хутір Вільний.
Крім того, з початку доби противник відкрив вогонь в сторону опорних пунктів українських військ в районі н.п. Золоте-4 із застосуванням мінометів 82-го калібру та СПГ.
В обох випадках українські військові відповіли противнику щільним вогнем із застосуванням озброєння БМП та гранатометів.
Втрат у лавах Об’єднаних сил з початку доби немає.
Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення ООС противник здійснив 11 обстрілів.