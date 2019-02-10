С начала суток в зоне ООС пока тихо
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По состоянию на 12:00 сегодня в районе проведения операции Объединенных сил случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков пока не фиксировали. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск пока не фиксировалось, потерь в рядах украинских войск нет", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в Министерстве уточнили, что за минувшие сутки в штаб операции Объединенных сил насчитал десять фактов открытия боевиками огня в сторону позиций украинских подразделений. При этом, в пяти случаях боевики применил минометы запрещенных калибров.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС в результате вражеского обстрела трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.