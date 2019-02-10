З початку доби у зоні ООС поки тихо

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Станом на 12:00 сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків поки не фіксували. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Станом на 12:00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ поки не фіксувалося, втрат у лавах українських військ немає", - зазначили у прес-службі.

Крім того, у Міністерстві уточнили, що за минулу добу в штаб операції Об’єднаних сил нарахував десять фактів відкриття бойовиками вогню в бік позицій українських підрозділів. При цьому, у п’яти випадках бойовики застосував міномети заборонених калібрів.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення ООС внаслідок ворожого обстрілу троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

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