С начала суток позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 7 раз

Также, сразу с полуночи российско-оккупационные войска начали длительные обстрелы из гранатометов различных типов и стрелкового оружия по подразделениям Объединенных сил в районе Крымского и Широкино.

Из этих же видов оружия противник вел провокационные обстрелы по защитниках Павлополья и Красногоровки, а по защитникам Лебединского применял еще и из вооружения БМП. После 07.00 российские оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм по защитниках Чермалыка.

С начала текущих суток потерь в результате боевых действий в подразделениях Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки, 13 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Боевики 41 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.



