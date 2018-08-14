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С начала суток позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 7 раз

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. С полуночи украинским военными зафиксировано уже 7 прицельных вражеских обстрелов, подавляющее большинство из которых состоялась на Донецком направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

С начала суток позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 7 раз

Также, сразу с полуночи российско-оккупационные войска начали длительные обстрелы из гранатометов различных типов и стрелкового оружия по подразделениям Объединенных сил в районе Крымского и Широкино.

Из этих же видов оружия противник вел провокационные обстрелы по защитниках Павлополья и Красногоровки, а по защитникам Лебединского применял еще и из вооружения БМП. После 07.00 российские оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм по защитниках Чермалыка.

С начала текущих суток потерь в результате боевых действий в подразделениях Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки, 13 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Боевики 41 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.

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