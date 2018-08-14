З початку доби позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 7 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. З опівночі Українськими військовими зафіксовано вже 7 прицільних ворожих обстрілів, переважна більшість з яких відбулася на Донецькому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Також, одразу з опівночі російсько-окупаційні війська розпочали тривалі обстріли з гранатометів різних типів та стрілецької зброї по підрозділах Об’єднаних сил в районі Кримського та Широкиного.
З цих же видів зброї ворог вів провокаційні обстріли по захисниках Павлопілля та Красногорівки, а по оборонцях Лебединського застосовував ще й з озброєння БМП. Після 07.00 російські окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм по захисниках Чермалика.
Від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій у підрозділах Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, минулої доби, 13 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.