С начала суток боевики осуществили 12 обстрелов сил АТО, ранены военного

"С начала суток российско-оккупационные войска совершили 12 обстрелов позиций украинских защитников ... В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Нашего воина доставлено в военно-медицинского учреждения и предоставлены всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении из гранатометов и неоднократно стрелкового оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи Авдеевки. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Каменки, а стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Водяного, Марьинки и Гнутово.

На Луганском направлении с станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по украинским позициям в районе Станицы Луганской и Майского.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 50 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение, еще один - получил боевое травмирования.