З початку доби бойовики здійснили 12 обстрілів сил АТО, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. З початку доби бойовики 12 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, в результаті чого поранено одного військового. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 12 обстрілів позицій українських захисників… Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Нашого воїна доправлено до військово-медичної установи та надано усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Донецькому напрямку з гранатометів та неодноразово стрілецької зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Авдіївки. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили захисники Кам’янки, а стрілецьку зброю окупанти застосували по оборонцях Водяного, Мар’їнки та Гнутового.
На Луганському напрямку із станкових протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по українських позиціях в районі Станиці Луганської і Травневого.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 50 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, ще один - отримав бойове травмування.