С начала суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции ВСУ - Минобороны

“С полуночи украинскими военными зафиксировано 7 прицельных вражеских обстрелов”, — сообщил Гуцуляк.

Так, сразу с полуночи под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались украинские военные в Светлодарске. На донецком направлении гранатометы различных типов и прочее пехотное вооружение российско-оккупационные войска несколько раз применили вблизи н.п. Марьинка, Гнутово, Водяное. После 5:10 наши защитники Лебединского зафиксировали вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм.

С начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих в районе отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии нет.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 29 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из запрещенного минского договоренностями вооружения. В результате вражеского огня был ранен один украинский военнослужащий.