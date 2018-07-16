З початку доби бойовики вже 7 разів обстріляли позиції ЗСУ – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі вже було зафіксовано 7 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З опівночі українськими військовими зафіксовано 7 прицільних ворожих обстрілів", - повідомив Гуцуляк.
Так, одразу з опівночі під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинилися українські військові під Світлодарськом. На донецькому напрямку гранатомети різних типів та інше піхотне озброєння російсько-окупаційні війська декілька разів застосували поблизу н.п. Мар’їнка, Гнутове, Водяне. Після 5:10 наші оборонці Лебединського зафіксували ворожий обстріл з міномету калібру 82 мм.
Від початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців в районі відсічі та стримування російської збройної агресії немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, зокрема 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військовослужбовця.