С начала суток боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

"Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 1 февраля 2017 года о прекращении огня с 00.00 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций. По состоянию на 15.00 противник совершил 34 обстрелы позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружение, в том числе с запрещенного минскими договоренностями ", - говорится в сообщении.

При этом в штабе АТО отметили, что наибольшую активность боевики проявляют на Донецком направлении в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Шахта Бутовка, Верхнее Торецкое.

"Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовала режим прекращения огня, в настоящее время их действия не контролирует. В свою очередь, Вооруженные Силы Украины строго соблюдают режим " тишины " и огня в ответ не открывают", - добавили в штабе.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, вчера, 8 февраля, боевики на приморском направлении 24 раза обстреляли позиции украинских военных, в 10 случаях оккупанты применяли тяжелое вооружение .