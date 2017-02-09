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З початку доби бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Вже з початку цієї доби бойовики здійснили 34 обстріли позицій сил АТО, при цьому застосовуючи в тому числі і заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це йдеться на сторінці в Facebook прес-центру штабу АТО, передає УНН.

З початку доби бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб

"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи від 1 лютого 2017 щодо припинення вогню з 00.00 9 лютого вздовж усієї лінії розмежування сторін, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій. Станом на 15.00 годину противник здійснив 34 обстріли позицій українських військ із застосуванням широкого спектру наявного озброєння, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі АТО зазначили, що найбільшу активність бойовики проявляють на Донецькому напрямку в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Опитне, Піски, Шахта Бутівка, Верхнє Торецьке.

"Недотримання бойовиками зазначених домовленостей свідчить про те, що російська сторона, яка погоджувала режим припинення вогню, на цей час їх дії не контролює. У свою чергу, Збройні Сили України суворо дотримуються режиму "Тиші" та вогню у відповідь не відкривають", - додали в штабі.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, учора, 8 лютого, бойовики на приморському напрямку 24 рази обстріляли позиції українських військових, у 10 випадках окупанти застосовували важке озброєння.

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