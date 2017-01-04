С начала суток боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО боевики 32 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. По состоянию на 18.00 произошло 32 обстрела", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских военных.