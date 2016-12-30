С начала суток боевики 25 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На Донбассе с начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции на всех направлениях. Всего в течение дня произошло 25 обстрелов", - отметили в штабе АТО.
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО сегодня в районе Попасной боевики напали на наблюдательный пункт и понесли потери.