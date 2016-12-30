З початку доби бойовики 25 разів обстріляли сили АТО – штаб

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. Загалом протягом дня відбулося 25 обстрілів", - зазначили в штабі АТО.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО сьогодні в районі Попасної бойовики напали на спотережний пункт і зазнали втрат.