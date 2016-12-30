З початку доби бойовики 25 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Донбасі з початку доби бойовики обстріляли позиції українських військових 25 разів. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО, передає УНН.
"Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. Загалом протягом дня відбулося 25 обстрілів", - зазначили в штабі АТО.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО сьогодні в районі Попасної бойовики напали на спотережний пункт і зазнали втрат.