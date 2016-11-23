С начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

"Российско-оккупационные войска упорно игнорируют Минские договоренности, ежедневно обстреливая наши позиции из запрещенного вооружения... В общем зафиксировали 22 обстрела", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.